Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
За сутки в Карелии заразились коронавирусом еще 159 человек 2
Сегодня 09:21
Парфенчиков возмутился вопросом об обязанности работодателей возить сотрудников на работу 14
Сегодня 10:07
Новый асфальт разломали в Петрозаводске (ФОТО) 14
Сегодня 11:24
И "черные лесорубы", и лесные пожары
16.11.2020 16:28
Главрач инфекционной больницы Карелии спрогнозировала, когда ждать спада эпидемии 8
16.11.2020 18:57
71-летняя знаменитость раскрыла секрет сохранения молодости с помощью сна и водки 8
16.11.2020 19:10

Подросток в Карелии получил ожоги, пытаясь перелезть через вагон поезда

Новости. Происшествия
13:04, 17 Ноября 2020
фото: © транспортная полиция Петрозаводска
Загрузка...

В Кондопоге 16-летний подросток получил поражение электрическим током при попытке перелезть через железнодорожный вагон грузового состава, сообщили в транспортной полиции Петрозаводска.

Вечером 16 ноября в дежурную часть Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Кондопога травмирован несовершеннолетний.

Стражи правопорядка установили, что подросток получил электротравму при попытке перелезть через железнодорожный вагон грузового состава.

Так, 16-летний житель Кондопоги госпитализирован в больницу с диагнозом: термический ожег 3 степени.

В настоящее время транспортными полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Сотрудники транспортной полиции напоминают, что железная дорога – зона повышенной опасности! Напряжение контактной сети на железной дороге составляет 27,5 тысяч вольт и при приближении к проводам на расстояние ближе 2 метров можно получить ожоги от дугового разряда.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-11-17 13:17:14
Самобытный.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.11.2020, 16:00
Заксобрание Карелии ищет охранников, способных держать оборону парламента
13.11.2020, 13:00
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
14.11.2020, 17:02
Мужчина умер на улице в Петрозаводске (ВИДЕО)
11.11.2020, 16:42
Завершился суд по делу о смерти пациента в больнице из-за врачебной ошибки в Петрозаводске
13.11.2020, 19:54
Глава Карелии запретил магазинам обслуживать до обеда любых клиентов, кроме стариков
15.11.2020, 12:06
Семь человек пострадали и один погиб в страшной аварии на трассе в Карелии

Аналитика

Сегодня 13:30
Обществоведение
Нелечебное питание
Пока чиновники и депутаты решают, как решить проблемы с качеством питания в учреждениях здравоохранения Карелии, пациентов начнут кормить баландой.
И "черные лесорубы", и лесные пожары
16.11.2020 16:28
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
13.11.2020 13:00
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 теперь можно сдать и в субботу
13.11.2020 12:40
Когда лениться не грех
13.11.2020 12:30
Вся аналитика

Чтиво

06.11.2020 13:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Землю – казакам, а что карелам? 16
05.11.2020 09:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 18
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»