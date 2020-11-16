Подросток в Карелии получил ожоги, пытаясь перелезть через вагон поезда

В Кондопоге 16-летний подросток получил поражение электрическим током при попытке перелезть через железнодорожный вагон грузового состава, сообщили в транспортной полиции Петрозаводска.

Вечером 16 ноября в дежурную часть Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Кондопога травмирован несовершеннолетний.

Стражи правопорядка установили, что подросток получил электротравму при попытке перелезть через железнодорожный вагон грузового состава.

Так, 16-летний житель Кондопоги госпитализирован в больницу с диагнозом: термический ожег 3 степени.

В настоящее время транспортными полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Сотрудники транспортной полиции напоминают, что железная дорога – зона повышенной опасности! Напряжение контактной сети на железной дороге составляет 27,5 тысяч вольт и при приближении к проводам на расстояние ближе 2 метров можно получить ожоги от дугового разряда.