Подросток в Карелии попытался спасти мать от побоев ее сожителя и сам получил травмы

Полиция Сегежского района разбирается в бытовом конфликте, произошедшем в воскресенье в поселке Надвоицы.

Об этом происшествии сообщили в карельском Управлении Росгвардии.

В ночь на 29 августа дежурному наряду вневедомственной охраны поступила информация о том, что в поселке Надвоицы произошел бытовой конфликт. Прибыв по адресу, группа задержания выяснила, что 35-летнюю хозяйку квартиры на глазах детей стал избивать сожитель. На помощь матери подоспел ее несовершеннолетний сын и получил несколько ударов по лицу и голове.

Потерпевшая рассказала, что это не первый подобный конфликт в ее семье. На место были вызваны следственно-оперативная группа полиции и наряд ППСП.

«Выяснять степень вины участников и наличие криминальной составляющей будет полиция», — пояснили в Управлении Росгвардии.