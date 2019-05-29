Подросток в Петрозаводске украл телефон у ребенка

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В отношении 17-летнего подростка возбуждено уголовное дело, сообщили в Следкоме Карелии.
По версии следствия, 17-летний подозреваемый в ТЦ потребовал у ранее незнакомого 13-летнего подростка мобильный телефон, высказав угрозы применения насилия при невыполнении его незаконных требований.
После этого, подозреваемый открыто похитил у потерпевшего телефон. Ущерб превысил 14 тысяч рублей.
В настоящее время по делу проводятся следственные действия.
Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.
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