Подросток в Петрозаводске украл телефон у ребенка

В отношении 17-летнего подростка возбуждено уголовное дело, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 17-летний подозреваемый в ТЦ потребовал у ранее незнакомого 13-летнего подростка мобильный телефон, высказав угрозы применения насилия при невыполнении его незаконных требований.

После этого, подозреваемый открыто похитил у потерпевшего телефон. Ущерб превысил 14 тысяч рублей.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия.

Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.