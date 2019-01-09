Подсадник возглавила оргкомитет фестиваля Ruskeala Symphony - 2019

Вице-премьер правительства Карелии Лариса Подсадник возглавила оргкомитет по подготовке и проведению в 2019 году музыкального фестиваля Ruskeala Symphony.

Глава республики утвердил состав оргкомитета мероприятия.

Также в его состав вошли министр культуры Алексей Лесонен, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Колмас Карелия" Александр Артемьев, исполняющий обязанности начальника Управления по туризму Денис Максимов, директор автономной некоммерческой организации "Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Республики Карелия" Анна Томчик и др.

Музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony проходит на территории горного парка "Рускеала" с 2017 года. В прошлом году его посетили порядка 6 тыс. человек. Гостей фестиваля привлекает не только программа мероприятия и состав исполнителей, но и возможность посетить уникальный памятник природы и промышленности –мраморные карьеры, возникшие на месте мраморных разработок XVIII–XX веков.