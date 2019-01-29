Подсадник возглавила Совет по десятилетию детства в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков распорядился создать Совете при правительстве республики по проведению в регионе десятилетия детства.

Совет образован для обеспечения взаимодействия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией указа президента "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства". Организационно-техническое обеспечение деятельности совета поручено министерству образования республики.

Председателем Совета назначена заместитель премьер-министра правительства по социальным вопросам Лариса Подсадник, заместителем стала министр социальной защиты Ольга Соколова. В состав совета, в частности вошли, Уполномоченный по правам ребенка Геннадий Сараев, первый заместитель министра культуры Сергей Соловьев и др.