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Подсчитан размер новых пособий для неполных семей и беременных в Карелии

Новости. Общество
16:15, 22 Июня 2021
фото: © ТАСС / Станислав Красильников

Пенсионный фонд России (ПФР) с 1 июля начнет принимать заявления на новые пособия беременным, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет.

Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ПФР.

«Подать заявление можно будет на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства», — сообщили в пресс-службе.

В Карелии выплата семьям с одним родителем составит 6 909 рублей в месяц на каждого ребенка, а выплата беременной — 7 856 рублей.

От чего зависят эти суммы, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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