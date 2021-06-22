Подсчитан размер новых пособий для неполных семей и беременных в Карелии

Пенсионный фонд России (ПФР) с 1 июля начнет принимать заявления на новые пособия беременным, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет.

Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ПФР.

«Подать заявление можно будет на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства», — сообщили в пресс-службе. В Карелии выплата семьям с одним родителем составит 6 909 рублей в месяц на каждого ребенка, а выплата беременной — 7 856 рублей. От чего зависят эти суммы, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».