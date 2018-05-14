Подсчитано, как выросли цены в общепите Карелии за год

По теме
Загрузка...
Официальная статистика зафиксировала рост цен в ресторанах, кафе и точках фаст фуда в Карелии за последний год, в среднем, от 1 до 90 рублей на человека в зависимости от уровня заведения.
Обед в столовой, кафе или закусочной Петрозаводска летом 2017 года стоил, в среднем, 293,4 рубля на человека. В апреле 2017 года эта сумма выросла до 305,25 рубля, сообщают "Вести Карелии" со ссылку на службу государственной статистики.
Подробнее читайте в материале издания.
По теме
Выбор читателей
07.05.2018, 12:16
07.05.2018, 15:37
12.05.2018, 09:06
13.05.2018, 10:00
09.05.2018, 14:26
Аналитика
11.05.2018 13:52
Тема недели
Председатель Петрозаводского городского совета принял участие в торжественной церемонии инаугурации президента, которая состоялась 7 мая.
10.05.2018 15:55
10.05.2018 12:06
07.05.2018 12:16
03.05.2018 12:24
Чтиво
12.05.2018 09:37
Без политики
Константин Райкин - о своем отце, халтуре в театре и знаменитых российских актерах, которых выгнал с курса.
10.05.2018 13:26
08.05.2018 12:55
08.05.2018 12:32
Медиа
11.05.2018 10:48
Опрос
Кто должен ответить за неубранные помойки и мусор в Карелии?
Комментарии