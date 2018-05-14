Подсчитано, как выросли цены в общепите Карелии за год

Официальная статистика зафиксировала рост цен в ресторанах, кафе и точках фаст фуда в Карелии за последний год, в среднем, от 1 до 90 рублей на человека в зависимости от уровня заведения.

Обед в столовой, кафе или закусочной Петрозаводска летом 2017 года стоил, в среднем, 293,4 рубля на человека. В апреле 2017 года эта сумма выросла до 305,25 рубля, сообщают "Вести Карелии" со ссылку на службу государственной статистики.

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