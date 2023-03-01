Подсчитано, какие продукты питания подешевели за неделю в Карелии

За период с 21 по 27 февраля 2023 года в Карелии снизились цены на некоторые овощи.

Об этом сообщает Карелиястат на основе недельного мониторинга потребительских цен.

Среди плодоовощной продукции цены на свёклу столовую снизились на 5,0%, огурцы свежие — 4%, морковь — на 2,8%.

При этом картофель подорожал на 2,0%, помидоры свежие — 1,7%, лук репчатый — 1,5%, бананы и яблоки — на 1,4%.

Среди других продовольственных товаров сметана подешевела на 4,4%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — на 1,7%, рыба мороженая неразделанная — на 1,2%.

Одновременно колбаса полукопчёная и варёно-копчёная подорожала на 4,7%, соль поваренная пищевая — на 2,4%, консервы овощные для детского питания — 1,4% маргарин, молоко питьевое цельное стерилизованное — на 1,1%.