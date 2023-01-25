Какие товары и услуги больше всего подорожали в Карелии в 2022 году

Рост цен на ряд товаров и услуг в Карелии в 2022 году намного превысил уровень инфляции.

Это следует из данных Карелиястата об индексах потребительских цен.

Среди продуктов питания больше всего подорожали соль, соус, специи, концентраты — на 19,7% по сравнению с 2021 годом. Так же в тройке лидеров молоко и молочная продукция с ростом на 17,7% и кондитерские изделия (17,1%).

Из непродовольственных товаров на первом месте ювелирные изделия, цены на которые выросли за год в 1,6 раза. Парфюмерно-косметические товары подорожали на 31,9% легковые автомобили — на 27,7%. Кроме того, на 26,9% выросла стоимость бумажно-беловых товаров — изделий из бумаги и картона, предназначенных для письма, черчения, рисования и других целей.

Топ-3 по росту цен на услуги возглавила сфера зарубежного туризма. Услуги в этой области подорожали в 2,3 раза. Также в числе лидеров оказались ветеринарные услуги (35,6%) и услуги правового характера (30,9%).