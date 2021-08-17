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Подсчитано количество жителей Карелии, сделавших прививку от коронавируса

Новости. Общество
10:14, 21 Августа 2021
фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

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Вакцинацию от коронавируса в Карелии прошли почти 30% населения республики.

Это следует из данных министерства экономического развития Карелии, которое ведет такую статистику в связи с кампанией по выдаче паспортов коллективного иммунитета предприятиям региона.

«В настоящее время в Республике Карелия привито от новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) первым компонентом вакцины 178,2 тыс. человек, вторым компонентом — 151,4 тыс. человек. Также уже 878 человек прошли ревакцинацию», — говорится в сообщении министерства.

Паспорта коллективного иммунитета в Карелии получила 121 организация. Наличие такого паспорта подтверждает, что 60 и более процентов работников прошли вакцинацию или в течение 6 месяцев до подачи заявки переболели COVID-19.

По данным Карелиястата на 1 января 2021 года, количество жителей республики составляло 609,1 тыс. человек.

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