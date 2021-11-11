Подсчитано, на сколько подорожают услуги интернет-операторов в 2022 году

Стоимость услуг фиксированной связи в 2022 году, в первую очередь домашнего интернета и платного ТВ, в РФ может вырасти примерно на 10%.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на результаты исследования агентства TelecomDaily. Вычисления базируются на результатах опроса топ-менеджеров операторов, проведенного осенью (услуг мобильной связи они не касаются, подчеркивают в агентстве).

При этом 78% опрошенных готовы к росту тарифов, а 48% респондентов не исключили дальнейшего повышения стоимости услуг как минимум на 10%. Впрочем, по сравнению с 2020 и 2021 годами, когда тарифы ежегодно увеличивались на 12–15%, темпы их роста могут сократиться, отмечает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

По его словам, в конце 2020-го планировали повысить и в итоге повысили тарифы более чем на 10% не 48%, а 74% компаний. При этом 20% компаний вообще не планируют увеличения цен, а 2% не исключает их снижения.

«Исходя из такой динамики и прогнозов операторов, можно сделать вывод, что в 2022 году темпы роста тарифов снизятся по сравнению с 2020 годом и 2021 годом на 2–5 п. п.», — сказал Кусков.

Помимо инфляции грядущий рост цен объясняется необходимостью исполнять требования «закона Яровой» по хранению интернет-трафика абонентов, а также предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально значимым ресурсам, отмечает глава TelecomDaily. На рынок давит и рост цен на телекоммуникационное оборудование, закупаемое за границей: ранее он был связан с увеличением курса доллара и евро, а теперь с глобальным дефицитом комплектующих, добавляет он.

Гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов отмечает, что в РФ затягивается развертывание сетей 5G. Из-за недостатка инвестиций в этой сфере операторам не приходится компенсировать выпадающую из-за этого прибыль. По этой причине в России остаются фиксированные операторы, считает генеральный директор.