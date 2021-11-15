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Подсчитано, сколько денег потратят из бюджета в 2022 году на нового спикера горсовета Петрозаводска

Новости. Общество
12:55, 17 Ноября 2021
фото: © Людмила Корвякова

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Новый председатель Петросовета Надежда Дрейзис работает на неосвобожденной основе и не получает за это зарплату, но ей положена компенсация командировочных расходов.

Это следует из проекта бюджета города на 2022 год.

Согласно документу, на командировочные расходы спикера в следующем году планируется потратить 101,7 тыс. рублей.

Эта сумма включена в общий объем расходов на содержание и обеспечение деятельности Петросовета в размере 20,5 млн рублей.

Аппарат горсовета обойдется бюджету в 15, 7 млн рублей, депутаты — 4,6 млн рублей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David.
2021-11-17 15:41:22
Надо больше фоточек! :)
Изя
2021-11-17 14:33:46
Куда залезла , сама то хоть поняла ????)
demari
2021-11-17 14:29:43
Надо бы ей организовать и оплатить поездки из городского бюджета, в Москву , на съезды ЕР.)))
Эно
2021-11-17 14:13:33
бедная, как же ей тяжело! За идею работает!
Гражданин
2021-11-17 13:31:43
Хотел вернуться к обсуждению одного депутата который находясь в суде заявил: - я все забыл и нечего не помню !
Красиво он подставил Гену.
Именно он и был инициатором всех изменений в части оплаты расходов за поедки. Ему говорили - что нет - так нельзя.
Но кого и когда он слушал ?
Все подписывал.
А сидеть теперь Гене.
кир
2021-11-17 13:11:57
Мало таких у них, кто зарплату не получает. :) Ханцевич, пенсионер, мог бы отказаться, но не хочет. Пробился на платное место, выгнав депутата. Уважения к нему нет, - сказал мой кот.
Гость
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