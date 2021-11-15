Подсчитано, сколько денег потратят из бюджета в 2022 году на нового спикера горсовета Петрозаводска

Новый председатель Петросовета Надежда Дрейзис работает на неосвобожденной основе и не получает за это зарплату, но ей положена компенсация командировочных расходов.

Это следует из проекта бюджета города на 2022 год.

Согласно документу, на командировочные расходы спикера в следующем году планируется потратить 101,7 тыс. рублей.

Эта сумма включена в общий объем расходов на содержание и обеспечение деятельности Петросовета в размере 20,5 млн рублей.

Аппарат горсовета обойдется бюджету в 15, 7 млн рублей, депутаты — 4,6 млн рублей.