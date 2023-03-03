Подсчитано, сколько карманных денег дают жители Петрозаводска своим детям

Деньги на карманные расходы дают своим детям 69% родителей младшеклассников и 90% родителей подростков старше 11 лет.

Это следует из результатов опроса родителей, проведенного в Петрозаводске сервисом по поиску работы SuperJob.

Чем старше ребенок, тем больше денег выделяется ему на карманные расходы. Так, 7—10-летним детям чаще всего дают на эти цели до 500 рублей в неделю: о такой практике сообщил 74% родителей.



Ученики средней школы могут позволить себе больше: 61% родителей дают им до 500 рублей в неделю, каждый четвертый (25%) — от 500 до 1 тыс. рублей.



Больше всего на карманные расходы получают старшеклассники: более 30% родителей дают детям от 500 до 1 тыс. рублей, каждый четвертый (23%) — от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.