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Подсчитано, сколько времени жителям Карелии надо копить на квартиру, если не брать кредит

Новости. Общество
11:43, 28 Июня 2021
фото: Петр Ковалев/ТАСС

Исследование доступности жилья в регионах России показало, что жителям Карелии надо копить на квартиру дольше, чем большинству населения страны.

Об этом говорят результаты рейтинга, составленного агентством РИА Новости.

Эксперты посчитали, за какое время семья с одним ребенком и среднестатистической зарплатой сможет накопить на типовую квартиру с площадью 60 кв. метров по ценам на начало 2021 года, не используя средства банка.

Средняя стоимость такой квартиры в Карелии составляла 3,7 млн рублей, а в среднем по России- 3,2 млн рублей.

Если семьи в Карелии будут откладывать всю зарплату за исключением официального прожиточного минимум, они смогут купить квартиру за 6,3 года, говорится в исследовании. Это больше среднероссийского показателя — 4,7 года.

Как эксперты объясняют снижение доступности жилья, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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кир
2021-06-28 12:10:13
На халяву жильё не давать при расселении аварийных домов, - сказал мудрый кот. Пусть двадцать лет платят, - меньше пить будут.
nae
2021-06-28 13:12:29
кир, сразу в бараки за колючую проволоку на баланду?
медиаюрист
2021-06-28 11:57:36
агрекалчнутым квартирки по наследству достались, поэтому можно не работать, а стишки читать. И визжать о правах человеков.
Leopol'd
2021-06-28 13:13:40
медиаюрист, всё завидуешь? Так на подачки от редакции ты не то что на квартиру, на мебель для квартиры не заработаешь. Так и будешь тявкать по заказу.
Самуил
2021-06-28 13:56:47
Leopol'd, им и в палате хорошо. Всё необходимое есть, а работа? Работа - визжать в инете. За ЕдРовер, понятное дело.
Гость
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