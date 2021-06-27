Подсчитано, сколько времени жителям Карелии надо копить на квартиру, если не брать кредит

Исследование доступности жилья в регионах России показало, что жителям Карелии надо копить на квартиру дольше, чем большинству населения страны.

Об этом говорят результаты рейтинга, составленного агентством РИА Новости.

Эксперты посчитали, за какое время семья с одним ребенком и среднестатистической зарплатой сможет накопить на типовую квартиру с площадью 60 кв. метров по ценам на начало 2021 года, не используя средства банка.

Средняя стоимость такой квартиры в Карелии составляла 3,7 млн рублей, а в среднем по России- 3,2 млн рублей.

Если семьи в Карелии будут откладывать всю зарплату за исключением официального прожиточного минимум, они смогут купить квартиру за 6,3 года, говорится в исследовании. Это больше среднероссийского показателя — 4,7 года.

Как эксперты объясняют снижение доступности жилья, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».