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Подсвеченный Музей Карельского фронта откроется 15 декабря

Новости. Общество
13:10, 14 Декабря 2020
фото: © Татьяна Каньшиева/паблик Вконтакте "Беломорск"
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Музей Карельского фронта, на здании которого установили художественную подсветку, откроют завтра в Беломорске для посетителей.

Как сообщили "Столице на Онего" в Минкультуры Карелии, с 15 декабря музей начинает работу в постоянном режиме.

В паблике "Беломорск" в минувшее воскресенье выложили фото здания, в котором разместился Музей Карельского фронта. Оно засветилось художественной подсветкой.

Напомним, торжественно открытый 30 сентября Музей Карельского фронта в здании на Банковской, 26 в Беломорске проработал всего два дня и был закрыт.

Глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов признался, что двухэтажное здание на Банковской, 26 после реконструкции не было сдано в эксплуатацию.

"На момент открытия музея, 30 сентября, строителями все было доделано, реконструкция полностью завершена. Остались бумажные вопросы", - сообщил Россыпнов.

Художественная подсветка на здании Музея Карельского фронта также не была установлена вовремя. По словам министра культуры Карелии Алексея Лесонена, из-за государственных праздников в Китае, откуда поставляют светильники, были сдвинуты сроки установки подсветки.

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Комментарии

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Leopol'd
2020-12-14 14:06:43
Вот это да! Алиэкспресс дослал лампочки! Праздники неделя, задержка на пару месяцев. Наши победили!
театральный критик
2020-12-14 13:13:20
Либерашки в шоке :) Щас истерить начнут
Off
2020-12-14 13:55:54
театральный критик, попытка номер два . Социопат . Жиринята плевали на тебя . Они в думе .. а ты -голытьба , только скулить и лизать умеешь . )))
Гость
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