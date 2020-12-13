Подсвеченный Музей Карельского фронта откроется 15 декабря

Музей Карельского фронта, на здании которого установили художественную подсветку, откроют завтра в Беломорске для посетителей.

Как сообщили "Столице на Онего" в Минкультуры Карелии, с 15 декабря музей начинает работу в постоянном режиме.

В паблике "Беломорск" в минувшее воскресенье выложили фото здания, в котором разместился Музей Карельского фронта. Оно засветилось художественной подсветкой.

Напомним, торжественно открытый 30 сентября Музей Карельского фронта в здании на Банковской, 26 в Беломорске проработал всего два дня и был закрыт.

Глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов признался, что двухэтажное здание на Банковской, 26 после реконструкции не было сдано в эксплуатацию.

"На момент открытия музея, 30 сентября, строителями все было доделано, реконструкция полностью завершена. Остались бумажные вопросы", - сообщил Россыпнов.

Художественная подсветка на здании Музея Карельского фронта также не была установлена вовремя. По словам министра культуры Карелии Алексея Лесонена, из-за государственных праздников в Китае, откуда поставляют светильники, были сдвинуты сроки установки подсветки.