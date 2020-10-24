Здание Музея Карельского фронта до сих пор не сдано в эксплуатацию

Глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов признался, что двухэтажное здание на Банковской, 26 в Беломорске после реконструкции не сдано в эксплуатацию.

"По физике ничего делать не осталось. На момент открытия музея, 30 сентября, строителями все было доделано, реконструкция полностью завершена. Остались бумажные вопросы. Оформляются необходимые документы, чтобы ввести здание в эксплуатацию. Надеемся, что в октябре эту работу завершим. До начала ноября здание получит разрешение на ввод в эксплуатацию", – пообещал министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии Виктор Россыпнов.

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