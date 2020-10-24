890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Роспотребнадзоре назвали месяц, когда коронавирус начнёт уходить 2
24.10.2020 21:40
Стали известны подробности ДТП, после которого пешеход был доставлен в БСМП Петрозаводска 2
Сегодня 09:41
Три троллейбуса превратились в автохлам после ДТП в Петрозаводске (ФОТО) 5
Новое
Сегодня 15:18
Названы продукты, которые подорожают к Новому году 5
24.10.2020 20:40
В Карелии шесть пациентов с коронавирусом находятся в крайне тяжелом состоянии 1
Сегодня 09:53

Здание Музея Карельского фронта до сих пор не сдано в эксплуатацию

Новости. Общество
16:06, 25 Октября 2020
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

Глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов признался, что двухэтажное здание на Банковской, 26 в Беломорске после реконструкции не сдано в эксплуатацию.

"По физике ничего делать не осталось.  На момент открытия музея, 30 сентября, строителями все было доделано, реконструкция полностью завершена. Остались бумажные вопросы. Оформляются необходимые документы, чтобы ввести здание в эксплуатацию. Надеемся, что в октябре эту работу завершим. До начала ноября здание получит разрешение на ввод в эксплуатацию", – пообещал министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии Виктор Россыпнов.

Подробнее читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.10.2020, 12:22
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за осложнившейся ситуации с COVID-19 в республике
22.10.2020, 16:15
Бумажные квитанции за коммунальные услуги уходят в прошлое
18.10.2020, 13:10
"Такой красоты этот двор еще не видел!" (ФОТОФАКТ)
18.10.2020, 09:00
Парфенчиков рассказал, что купил на вновь открывшейся ярмарке в Петрозаводске (ФОТО)
23.10.2020, 14:42
Максим Мазуровский: "Вы всё валите на вирус, ничем не занимаетесь, кроме как кричите о нём ежедневно" (ВИДЕО)
21.10.2020, 18:54
Мэр Петрозаводска заболела коронавирусом

Чтиво

23.10.2020 12:45
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 - теперь и в субботу
Биоматериал на коронавирус COVID-19 в "Клиники на Чайкиной" теперь можно сдать и по субботам.
Не тратьте деньги зря 1
21.10.2020 11:34
Живодеры выбирают слабых 2
19.10.2020 12:42
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»