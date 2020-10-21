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Китайцы "сорвали" сроки установки подсветки на Музее Карельского фронта

Новости. Общество
10:56, 22 Октября 2020
фото: © пресс-служба правительства Карелии
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Из-за государственных праздников в Китае, откуда поставляют светильники, сдвинули сроки установки художественной подсветки на здании Музея Карельского фронта в Беломорске, сообщили в Минкультуры Карелии.

Подсветка, которую подрядчик обещал установить до 15 октября на здании Музея Карельского фронта, который после торжественного открытия 30 сентября проработал всего два дня, до сих пор не сделана.

Как сообщили "Столице на Онего" в Министерстве культуры, из-за государственных праздников в Китае, откуда поставляют светильники, сдвинули сроки ее установки.

"Ждем поставку через неделю. Названная дата 15 октября - повышенные обязательства, который взял на себя подрядчик. В контракте с ним обозначена дата не позднее 30 октября", - отметил министр культуры Алексей Лесонен.

Подробнее о ситуации с Музеем Карельского фронта читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2020-10-22 11:58:37
А что ,ядерная держава ,своих фонарей ? Хде новокиры и прочая педрошелупонь ? Почему не на мостике ?
Leopol'd
2020-10-22 11:51:15
Китайская поставка, с её сложной логистикой и таможней, была просчитана с точностью до нескольких дней?! Или китайцы месяц гуляли? Так они даже на новый год столько не отдыхают.
Плохая отмазка.
sergeym
2020-10-22 11:41:41
Видимо подрядчики ждут распродаж на али или почта подвела, как всегда!
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