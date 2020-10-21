Китайцы "сорвали" сроки установки подсветки на Музее Карельского фронта

Из-за государственных праздников в Китае, откуда поставляют светильники, сдвинули сроки установки художественной подсветки на здании Музея Карельского фронта в Беломорске, сообщили в Минкультуры Карелии.

Подсветка, которую подрядчик обещал установить до 15 октября на здании Музея Карельского фронта, который после торжественного открытия 30 сентября проработал всего два дня, до сих пор не сделана.

Как сообщили "Столице на Онего" в Министерстве культуры, из-за государственных праздников в Китае, откуда поставляют светильники, сдвинули сроки ее установки.

"Ждем поставку через неделю. Названная дата 15 октября - повышенные обязательства, который взял на себя подрядчик. В контракте с ним обозначена дата не позднее 30 октября", - отметил министр культуры Алексей Лесонен.

Подробнее о ситуации с Музеем Карельского фронта читайте здесь.