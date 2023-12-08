Подтопило дорогу к одной из деревень на юге Карелии

В Прионежье подтопило дорогу к одной из деревень из-за повышения уровня воды в озере Ушкозеро.
О подтоплении сообщили власти Прионежского района.
Из-за повышения уровня воды в озере Ушкозеро была подтоплена дорога к деревне На́моево. Водителей и местных жителей просят ограничить передвижение по дороге.
Также наблюдается подъем уровня воды в реке Шуя в районе деревни Верховье.
На месте работают специалисты карельской республиканская поисково-спасательной службы совместно с специалистами ГО ЧС администрации Прионежского района.
Решается вопрос о необходимости проведения взрывных работ.
О принятых мерах будет сообщено, уточнили местные власти.
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