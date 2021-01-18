Подтверждены сроки строительства в Карелии центра рыбоводства за полмиллиарда рублей

Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии подтвердило планы завершения в 2021 году строительства селекционно племенного центра рыбоводства в Беломорском районе.

Об этом сообщила пресс-служба министерства по итогам визита главы ведомства Владимира Лабинова на Выгский рыбоводный завод – строительство центра ведется на базе этого предприятия.

"В 2020 году выполнены работы по подготовке строительной площадки (для селекционно-племенного центра – прим. ред.). Завершение строительства планируется в 2021 году", - говорится в сообщении.

Центр будет специализироваться на разведении форели, обеспечивая рыбоводные хозяйства оплодотворенной икрой и мальком.

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