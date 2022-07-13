«Подвиг солдата всегда славен, но потеря очень горька»: Любарский — о погибшем на Донбассе бойце

Глава города участвовал в открытии мемориальной доски погибшему Дмитрию Ижековскому на здании школы, где тот когда-то учился.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский принял участие в открытии памятной доски погибшему в ходе спецоперации Дмитрию Ижековскому. Мемориальный знак появился на школе № 34, где учился погибший. Также в церемонии участвовали родные и близкие Дмитрия, а также руководство школы.

«Подвиг солдата всегда славен, но потеря очень горька», — констатировал Владимир Любарский.

Градоначальник напомнил о том, что Дмитрий Ижековский был посмертно награжден орденом Мужества. Кроме того, Владимир Любарский подчеркнул, что, несмотря на страшную цену, эта потеря не была напрасной.

«Думаю, очень важные слова, которые знали все в Советском Союзе, а потом помнили и в России — „Никто не забыт, и ничто не забыто“ — и сейчас актуальны. Потому что ребята, которые придут в эту школу, должны помнить, что они могут сидеть за партами, учить уроки, возвращаться домой к родителям в том числе и потому, что такие как Дмитрий отдали самое ценное, что у них было — жизнь. Свою жизнь ради жизни других», — напомнил глава Петрозаводска на своей странице в соцсети.

Владимир Любарский от имени всех петрозаводчан еще раз принес искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Ижековского.