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Подземный переход у ж/д вокзала в Петрозаводске преобразится

Новости. Общество
18:20, 07 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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Над лестничным спуском со стороны улицы Фурманова планируется смонтировать навес с крышей из поликарбоната, сообщили в мэрии Петрозаводска.

АО "РЖДстрой" продолжает ремонт пешеходного тоннеля под железнодорожными путями между улицами Фурманова и Максима Горького. На данный момент подрядчик завершил работы по герметизации и заделке стыков и швов конструкций перехода. Ведётся оштукатуривание потолка и стен тоннеля.


© Администрация Петрозаводска

Над лестничным спуском появится крыша. Сейчас на месте устанавливают закладные детали для будущей кровли. Также рабочие продолжают оштукатуривать стены спуска в тоннель.


© Администрация Петрозаводска

В подземном переходе, помимо косметического ремонта, заменят освещение и устранят проблему с водоотведением. Завершить работы на объекте планируется до лета. На время реконструкции движение по тоннелю закрыто, поэтому администрация просит горожан заранее планировать пути обхода.

Ранее сообщалось, что приведение в порядок пешеходного тоннеля – подарок Республике Карелия к 100-летию.

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Комментарии

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