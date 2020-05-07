Подземный переход у ж/д вокзала в Петрозаводске преобразится

Над лестничным спуском со стороны улицы Фурманова планируется смонтировать навес с крышей из поликарбоната, сообщили в мэрии Петрозаводска.

АО "РЖДстрой" продолжает ремонт пешеходного тоннеля под железнодорожными путями между улицами Фурманова и Максима Горького. На данный момент подрядчик завершил работы по герметизации и заделке стыков и швов конструкций перехода. Ведётся оштукатуривание потолка и стен тоннеля.



© Администрация Петрозаводска

Над лестничным спуском появится крыша. Сейчас на месте устанавливают закладные детали для будущей кровли. Также рабочие продолжают оштукатуривать стены спуска в тоннель.



© Администрация Петрозаводска

В подземном переходе, помимо косметического ремонта, заменят освещение и устранят проблему с водоотведением. Завершить работы на объекте планируется до лета. На время реконструкции движение по тоннелю закрыто, поэтому администрация просит горожан заранее планировать пути обхода.

Ранее сообщалось, что приведение в порядок пешеходного тоннеля – подарок Республике Карелия к 100-летию.