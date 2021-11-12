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Поэтам и писателям предлагают побороться за премию главы Карелии

Новости. Культура
11:03, 23 Ноября 2021
фото: © unsplash

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Объявлен прием документов на соискание литературной премии главы Карелии имени Г.Р. Державина «Во славу Отечества», сообщили в Минкультуры республики.

Министерство культуры республики объявляет о приеме документов на соискание ежегодной литературной премии Главы Карелии имени Г.Р. Державина «Во славу Отечества».

Премия присуждается по следующим номинациям:
• поэзия — за стихи и поэмы, отражающие вопросы человеческой жизни и пропагандирующие духовно-нравственные человеческие ценности, — в размере 150 000 рублей;
• проза — за высокохудожественные произведения в жанре художественной и документальной прозы, затрагивающие общественно значимые проблемы, — в размере 150 000 рублей;
• литературоведение — за литературоведческие работы, утверждающие и развивающие эстетические и этические традиции литературы, — в размере 150 000 рублей;
• литература для детей и юношества — за высокохудожественные произведения, пропагандирующие духовные и нравственные ценности в поэзии и прозе, направленные на этическое и культурно-эстетическое воспитание детей и юношества, — в размере 150 000 рублей.

Дата начала приема документов на соискание премии — 22 ноября 2021 года; дата окончания приема документов на соискание премии — 5 декабря 2021 года.

Премия является формой поощрения граждан Российской Федерации, иностранных граждан, а также лиц без гражданства, содействующих приобщению граждан к духовным и культурным ценностям, активно и плодотворно работающих в области литературы, за выдающиеся, отличающиеся новизной и оригинальностью литературные произведения или литературоведческие работы, получившие признание в профессиональной среде, являющиеся значительным вкладом в развитие литературы Республики Карелия, а также активную культурно-просветительскую работу, посвященную Карелии, и в целях стимулирования дальнейшей деятельности лауреатов премии, создания благоприятных условий для новых творческих достижений.

Выдвижение кандидатуры на соискание премии может осуществляться органами государственной власти Республики Карелия, территориальными органами федеральных органов государственной власти в Республике Карелия, органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия, общественными объединениями писателей, осуществляющими деятельность на территории Республики Карелия, и (или) структурными подразделениями общероссийских общественных объединений писателей, осуществляющими деятельность на территории Республики Карелия, имеющими адрес регистрации в Республике Карелия редакциями периодических печатных изданий, номера периодических печатных изданий которых преимущественно содержат литературные произведения и (или) литературоведческие работы, организациями независимо от их организационно-правовой формы.

На соискание премии могут выдвигаться индивидуальные авторы и (или) коллектив авторов (соавторов).

Организацией, осуществляющей прием документов, является автономное учреждение Республики Карелия «Редакция журнала «Север» (185035, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 13, тел. +7 (8142) 78-47-36, +7 (8142) 78-48-05).

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Комментарии

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Горожанин
2021-11-23 12:15:38
За поэзию я знаю кому можно дать премию :)
Вася
2021-11-23 12:05:02
Вот патриарх недавно сказал что мы лидер свободного мира,
кенгуру
2021-11-23 11:37:11
Фукс будет участвовать? Бабло то нужно....
Других "писателей" у нас нет
Hовый
2021-11-23 11:44:23
кенгуру, а как же ермолина ? :)
кенгуру
2021-11-23 15:05:34
Hовый, она такая же писательница, как из Голиковой уборщица.

Их бы обоих в дом престарелых за стариками утки выносить. На более они не годны
Offff
2021-11-23 11:36:33
А зачем ?
Все знают , что конкурс, все равно выиграет мэр -костяная нога . )))
Hовый
2021-11-23 11:28:27
Да мы уже все полюбили нашего местечкового поэта :)
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