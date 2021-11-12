«Поезд Деда Мороза» прибудет в Петрозаводск после Нового года

В начале января в столицу Карелии прибудет «Поезд Деда Мороза», который презентовала РЖД.

РЖД представили проект «Поезд Деда Мороза», сообщает ТАСС. Передвижная резиденция Деда Мороза представляет собой специализированный празднично-оформленный поезд, в состав которого включены салон-приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан, вагон-лавка и технические вагоны для персонала.

Поезд отправится в рейс 5 декабря из Великого Устюга. За 41 день он проследует более чем 30 городов и регионов РФ.

Согласно расписанию, в Петрозаводск поезд приедет девятого января.

«В каждом городе, где сделает остановку „Поезд Деда Мороза“, посетителей вокзалов ждет развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки», — рассказали в компании.

Финиширует проект в канун Старого Нового года, 13 января, в Великом Устюге.