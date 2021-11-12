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«Поезд Деда Мороза» прибудет в Петрозаводск после Нового года

Новости. Общество
16:34, 27 Ноября 2021
фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

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В начале января в столицу Карелии прибудет «Поезд Деда Мороза», который презентовала РЖД.

РЖД представили проект «Поезд Деда Мороза», сообщает ТАСС. Передвижная резиденция Деда Мороза представляет собой специализированный празднично-оформленный поезд, в состав которого включены салон-приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан, вагон-лавка и технические вагоны для персонала.

Поезд отправится в рейс 5 декабря из Великого Устюга. За 41 день он проследует более чем 30 городов и регионов РФ.

Согласно расписанию, в Петрозаводск поезд приедет девятого января.

«В каждом городе, где сделает остановку „Поезд Деда Мороза“, посетителей вокзалов ждет развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки», — рассказали в компании.

Финиширует проект в канун Старого Нового года, 13 января, в Великом Устюге.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
0ff
2021-11-27 18:02:14
Достать растворимый кофей нынче каждому по карману.
красавчег Саша
2021-11-27 17:49:02
бронепоезд Ким Чен Ына
Grek
2021-11-27 17:30:42
А бронепоезд когда придёт ?
dikas
2021-11-27 17:20:22
Дед мороз просто сопьётся ,пока все города объедет и до Петрозаводска доберётся.
Гость
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