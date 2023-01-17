Поезд Деда Мороза вернулся на постоянную «парковку» в Сортавале и ждет гостей

После длительного турне по России поезд Деда Мороза вернулся в Сортавалу и до следующего зимнего путешествия будет принимать посетителей.

Об этом сообщили в администрации города.

Экспозиция состоит из вагона-квеста «Сказочная деревня», где гостей встречают три персонажа из вотчины Деда Мороза — Шуршик, Дед Трескун и Тётушка Аушка, передвижной резиденции Деда Мороза и вагона-лавки с сувенирами из Великого Устюга.

Экспозиция откроется 28 января и будет работать ежедневно с 08:30 до 20:15, перерыв на обед с 14:30 до 15:30.