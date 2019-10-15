Поезд между Москвой и Петрозаводском через Санкт-Петербург и Сортавалу начнет курсировать со 2 декабря

РЖД запускает новый ежедневный поезд № 159/160 в дополнение к фирменному "Карелия" Москва - Петрозаводск.

Отправляясь с вокзала Петрозаводска в 14:10, поезд будет прибывать на Ленинградский вокзал Москвы на следующие сутки в 10:16. Из Москвы он будет отправляться в 16:00 и прибывать в Петрозаводск на следующие сутки в 12:10. Время в пути – около 20 часов, сообщается на официальном сайте РЖД.

Поезд проследует с остановками на таких станциях, как Тверь, Чудово, Санкт-Петербург (Ладожский вокзал), Белоостров, Зеленогорск, Выборг, Хийтола, Элисенваар, Яккима, Сортавала, Хелюля, Маткаселькя, Янисъярви, Суоярви, Новые Пески, Эссойла и Чална. Приехав в Сортавалу в 06:34 утра, пассажиры смогут пересесть на популярный туристический ретро-поезд "Рускеальский экспресс", который доставит их до горного парка Рускеала. Уехать обратно в Москву со станции Сортавала можно будет в 20:25.

Состав будет сформирован из плацкартных и купейных вагонов, предусмотрены места для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Стоимость билета в купейный вагон от Москвы до Петрозаводска и в обратном направлении – от 2 012 рублей, а в плацкартный – от 1 347 рублей.

Продажа билетов на новый поезд № 159/160 Москва – Санкт-Петербург – Петрозаводск уже открыта.

Напомним, в июле этого года Федеральная пассажирская компания, "дочка" РЖД открыла прямое сообщение между Москвой и Сортавалой, беспересадочные вагоны курсируют в составе поезда Москва - Петрозаводск.