Поезд насмерть сбил 21-летнего жителя Петрозаводска

Молодой человек погиб на железнодорожном переезде станции Поросозеро Суоярвского района.

В минувшие выходные в дежурную часть Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на железнодорожном переезде станции Поросозеро поезд сбил молодого человека. Об этом сообщили в транспортной полиции.

Установлено, что пострадавшим является 21 — летний житель Петрозаводска. Молодой человек шел вдоль железной дороги и слушал музыку через наушники, не реагируя на сигналы, подаваемые локомотивом. Машинист применил экстренное торможение состава, однако, столкновения избежать не удалось.

Молодой человек был доставлен в ближайшее медицинское учреждение, однако спасти его не удалось — он получил травмы, несовместимые с жизнью.

В настоящее время транспортными полицейскими проводится проверка по данному факту.

Ранее жителям Петрозаводска, рискующим жизнью на ж/д, посоветовали установить специальное приложение.