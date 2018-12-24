Поезд насмерть задавил женщину на путях в Прионежье

В Прионежском районе поезд насмерть сбил местную жительницу, сообщает транспортная прокуратура Карелии.

Так, в воскресенье в 15.52 скорый поезд № 15 сообщением Мурманск-Москва на станции Деревянка сбил женщину, переходившую железнодорожные пути в неустановленном месте перед приближающимся составом.

На звуковые сигналы машиниста она не реагировала. В результате экстренного торможения предотвратить наезд не удалось. Пострадавшая скончалась от полученных травм.

В ходе первоначальных проверочных мероприятий, установлена личность пострадавшей - женщина 1948 года рождения, жительница поселка Деревянка. Обстоятельства происшедшего устанавливаются.

В 2018 году это восьмое смертельное травмирование железнодорожным транспортом в Республике Карелия.