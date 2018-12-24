Поезд насмерть задавил женщину на путях в Прионежье

Новости по теме
Загрузка...
В Прионежском районе поезд насмерть сбил местную жительницу, сообщает транспортная прокуратура Карелии.
Так, в воскресенье в 15.52 скорый поезд № 15 сообщением Мурманск-Москва на станции Деревянка сбил женщину, переходившую железнодорожные пути в неустановленном месте перед приближающимся составом.
На звуковые сигналы машиниста она не реагировала. В результате экстренного торможения предотвратить наезд не удалось. Пострадавшая скончалась от полученных травм.
В ходе первоначальных проверочных мероприятий, установлена личность пострадавшей - женщина 1948 года рождения, жительница поселка Деревянка. Обстоятельства происшедшего устанавливаются.
В 2018 году это восьмое смертельное травмирование железнодорожным транспортом в Республике Карелия.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
19.12.2018, 15:08
19.12.2018, 12:48
19.12.2018, 12:52
21.12.2018, 15:30
Аналитика
21.12.2018 14:09
Обществоведение
Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин добивается разрешения на строительство церкви на городской набережной Онежского озера в Петрозаводске.
20.12.2018 12:45
19.12.2018 15:52
19.12.2018 12:48
17.12.2018 10:45
Чтиво
21.12.2018 13:01
Без политики
В Петрозаводске, за Университетским городком, в районе индивидуальной застройки "Древлянка-3" кипит работа.
20.12.2018 12:58
20.12.2018 11:32
14.12.2018 12:32
Медиа
18.12.2018 16:19
Опрос
Как изменилась ваша жизнь в 2018 году?
Комментарии