Поезд особого назначения приедет в Карелию в преддверии Дня Победы

Минобороны России отправляет по городам России специальный железнодорожный состав в рамках агитационно-пропагандистской акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!»

Министерство обороны России сформировало эшелон для поездки по различным городам России в преддверии Дня Победы. Он сделает остановку в 51-м городе, включая Петрозаводск.

В составе эшелона 17 тематических вагонов, где представлены экспозиции о героических страницах истории страны, последних достижениях Вооруженных сил, развитии в России юнармейского движения и работе военных медиков в период пандемии коронавируса. Об этом пишет «Российская газета».

К примеру, вагон «Дорога памяти» назван по аналогии с одноименным музейным комплексом в подмосковном парке «Патриот». В вагоне даже разместили терминалы для просмотра сведений об участниках Великой Отечественной войны. Может, кто-то из посетителей найдет там своего родственника-фронтовика.

Тематический вагон «Современная армия» посвящен достижениям всех видов и родов войск Российской армии. В нем также устроили интерактивные экспозиции и выставки органов военного управления.

Вагон «Победа над невидимым врагом» — о борьбе с COVID-19. Он имеет свою «красную зону», где представлена палата для больных коронавирусом. Имеется и так называемая демонстрационная зона — там можно увидеть видеоролики о достижениях военных медиков в борьбе с COVID.

А в «телемедицинской зоне» все желающие получат дистанционные консультации у специалистов Военно-медицинской академии им. Кирова.

Людей также будут обследовать в местах стоянок эшелона с помощью телемедицинского комплекса с современным диагностическим оборудованием.

На трех открытых платформах установлена новейшая российская боевая техника и вооружение. Среди этого арсенала — бронеавтомобиль «Тайфун-К», танк Т-90М, самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ». Есть там и военные трофеи из Сирии.

Всего за время пути эшелон сделает остановки в 51 городе России. Там в том числе будут работать пункты отбора на военную службу по контракту.

Во время пребывания в Карелии 29 апреля участники акции напишут «Диктант Победы». А 9 Мая, когда эшелон будет находиться в Туле, они проведут ряд праздничных мероприятий, в том числе концерт с участием артистов Академического ансамбля песни и пляски имени А. В. Александрова и Центрального академического театра Российской армии.

Напомним, в январе в Карелии побывал «Поезд Победы».