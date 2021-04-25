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Поезд особого назначения приедет в Карелию в преддверии Дня Победы

Новости. Общество
10:57, 26 Апреля 2021
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Минобороны России отправляет по городам России специальный железнодорожный состав в рамках агитационно-пропагандистской акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!»

Министерство обороны России сформировало эшелон для поездки по различным городам России в преддверии Дня Победы. Он сделает остановку в 51-м городе, включая Петрозаводск.

В составе эшелона 17 тематических вагонов, где представлены экспозиции о героических страницах истории страны, последних достижениях Вооруженных сил, развитии в России юнармейского движения и работе военных медиков в период пандемии коронавируса. Об этом пишет «Российская газета».

К примеру, вагон «Дорога памяти» назван по аналогии с одноименным музейным комплексом в подмосковном парке «Патриот». В вагоне даже разместили терминалы для просмотра сведений об участниках Великой Отечественной войны. Может, кто-то из посетителей найдет там своего родственника-фронтовика.

Тематический вагон «Современная армия» посвящен достижениям всех видов и родов войск Российской армии. В нем также устроили интерактивные экспозиции и выставки органов военного управления.

Вагон «Победа над невидимым врагом» — о борьбе с COVID-19. Он имеет свою «красную зону», где представлена палата для больных коронавирусом. Имеется и так называемая демонстрационная зона — там можно увидеть видеоролики о достижениях военных медиков в борьбе с COVID.

А в «телемедицинской зоне» все желающие получат дистанционные консультации у специалистов Военно-медицинской академии им. Кирова.

Людей также будут обследовать в местах стоянок эшелона с помощью телемедицинского комплекса с современным диагностическим оборудованием.

На трех открытых платформах установлена новейшая российская боевая техника и вооружение. Среди этого арсенала — бронеавтомобиль «Тайфун-К», танк Т-90М, самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ». Есть там и военные трофеи из Сирии.

Всего за время пути эшелон сделает остановки в 51 городе России. Там в том числе будут работать пункты отбора на военную службу по контракту.

Во время пребывания в Карелии 29 апреля участники акции напишут «Диктант Победы». А 9 Мая, когда эшелон будет находиться в Туле, они проведут ряд праздничных мероприятий, в том числе концерт с участием артистов Академического ансамбля песни и пляски имени А. В. Александрова и Центрального академического театра Российской армии.

Напомним, в январе в Карелии побывал «Поезд Победы».

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Комментарии

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Ремень
2021-04-26 12:17:59
Патриотизм хорош добровольный, он не должен навязываться! Это приведёт к обратной реакции!
Да и средства в нищей стране можно экономней тратить, много ещё и нищих и голодных....
Изя
2021-04-26 12:04:30
Да уж , все в этой стране оказались в бреду и маразме . гордиться уже просто не чем , прос....ли всё :)
Вася
2021-04-26 11:58:33
Дайте время стране развиваться
кир
2021-04-26 12:11:19
Вася, порть никогда не мешает и даже идёт на пользу. Таких как усер. :)
врунофф
2021-04-26 11:41:49
Очень хорошо. Это будет способствовать идейно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи. У либерды конкретно подгорает
User
2021-04-26 11:49:39
врунофф, оно и видно, как молодежь от такого идейно-нравственного и патриотического воспитания всё больше за границу сваливает. Дети "слуг народа" так практически на 100% испытывают приступы патриотизма в разных Ниццах и Маямах. :)
кир
2021-04-26 12:08:59
User, ты не свалил в финку почему? Ему противно всё наше, - сказал умный кот. Но хочет тут пенсию выработать на всякий случай. :)
врунофф
2021-04-26 11:59:26
User, слабунова с тобой полностью согласна :)
Саныч
2021-04-26 11:33:16
Президент сказал, что мы печенегов победили. Где кони, верблюды и собаки?
Изя
2021-04-26 11:57:00
Саныч, одни хорьки остались и лохи )))
User
2021-04-26 11:30:08
Очередной банкет за деньги налогоплательщиков. Сколько государственных воплей было о недопустимости втягивания детей в политику! Юнармия - это другое?
бюджет
2021-04-26 11:08:46
А в России есть смартфоны, телевизоры, хлебопечки , и далее, любая бытовая техника СОБСТВЕННОГО производства? ИЛИ ТОЛЬКО военные эшелоны, за счет налогоплатильщиков, запускать по стране МОГЕМ???? Не тем способом патриотизм ХОТИТЕ поднять. Люди должны Жить, ЗАРАБАТЫВАТЬ, Детей воспитывать......А не покатушки танков смотреть!
Off
2021-04-26 11:06:01
С войной покончили мы счеты .. давно
..бери шинель , иди домой .
театральный критик
2021-04-26 11:02:13
Для навальнят товарный вагон прицепить надо. Отправить в дальнее увлекательное путешествие
Ремень
2021-04-26 12:16:03
театральный критик, Лечитесь срочно, Вам уже не "белочки", а навальнята везде мерещатся....
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