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"Поезд Победы" вызвал ажиотаж в столице Карелии

Новости. Общество
12:10, 20 Января 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Музей "Поезд Победы", который прибыл на железнодорожный вокзал Петрозаводска, продлил время посещения экспозиции из-за большого количества желающих увидеть инсталляцию.

Уникальный музей продлил время посещения экспозиции 20, 21 и 22 января на один час в связи с большим количеством желающих увидеть интерактивную инсталляцию, сообщили в Минобразования Карелии.

На сайте проекта поездпобеды.рф в разделе "Регистрация" открылись временные слоты с 18:20 до 19:15. Дополнительно открытые группы рассчитаны на 6 человек.

"Для того, чтобы попасть на поезд необходимо зарегистрироваться на сайте и получить свой индивидуальный пригласительный. Каждая группа ждет своего времени в зале ожидания вокзала. Кроме того, любой желающий может попасть в музей "Поезд Победы" в порядке живой очереди на вокзале", - сообщили в министерстве образования республики.

Ранее глава Минобразования Роман Голубев написал на своей странице в "ВКонтакте", что все билеты были забронированы в день анонса прибытия передвижного музея.

"Тем же, кто не успел зарезервировать проход по экспозициям, организаторы предоставили возможность увидеть инсталляции в порядке живой очереди", - сообщил Голубев.

Напомним, в столицу Карелии 19 января прибыл "Поезд Победы", музея, посвященного75-летию победы в Великой Отечественной войне.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-01-20 13:39:08
Визжание либерастни для уха весьма приятно :)
Off
2021-01-20 13:52:10
театральный критик, обиженка . Они в думе визжат , слушал , вчера Вольфыч кулачком стучал по трибуне ... а ты неудачник с комплексами , здорово они тебя ...не можешь все успокоиться . )))
zanoza
2021-01-20 13:29:32
Ажиотаж из кого? Всех бюджетников обязали посетить этот чудо-поезд с мумиями, не иначе.
asusls
2021-01-20 13:11:43
Смысл какой? Уже несколько дней так и не могу зарегистрироваться на поезд победы, билетов нет!
Koira
2021-01-20 12:52:30
Портянки потянулись за халявой))
бюджет
2021-01-20 12:31:58
Бесполезно пыль поднимать! Патриотизма не будет. ВСЕ народное сперли, чего хотите? Пусть дети Протанина, Вексельбргия, Трепираски и далее воюют.
кир
2021-01-20 12:24:00
Оккупанты больше не придут.
театральный критик
2021-01-20 12:16:16
Шах и мат либерашкам :) Трясите плакатиками на пеньке в бессильной злобе
Off
2021-01-20 12:28:07
театральный критик, социопат . У них свой поезд есть и вождь Вольфыч любит на нем мотаться по Рассее и раздавать деньги на площадях . Если ты будешь в колготках... то можешь ему понравиться и тебе больше денег перепадет . Неудачник - обиженка . :)
кир
2021-01-20 12:34:52
Off, смени пластинку, бездельник со справкой.
Off
2021-01-20 12:43:14
кир, так ты и есть оккупант ..со шнапсом .
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