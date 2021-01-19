"Поезд Победы" вызвал ажиотаж в столице Карелии

Музей "Поезд Победы", который прибыл на железнодорожный вокзал Петрозаводска, продлил время посещения экспозиции из-за большого количества желающих увидеть инсталляцию.

Уникальный музей продлил время посещения экспозиции 20, 21 и 22 января на один час в связи с большим количеством желающих увидеть интерактивную инсталляцию, сообщили в Минобразования Карелии.

На сайте проекта поездпобеды.рф в разделе "Регистрация" открылись временные слоты с 18:20 до 19:15. Дополнительно открытые группы рассчитаны на 6 человек.

"Для того, чтобы попасть на поезд необходимо зарегистрироваться на сайте и получить свой индивидуальный пригласительный. Каждая группа ждет своего времени в зале ожидания вокзала. Кроме того, любой желающий может попасть в музей "Поезд Победы" в порядке живой очереди на вокзале", - сообщили в министерстве образования республики.

Ранее глава Минобразования Роман Голубев написал на своей странице в "ВКонтакте", что все билеты были забронированы в день анонса прибытия передвижного музея.

"Тем же, кто не успел зарезервировать проход по экспозициям, организаторы предоставили возможность увидеть инсталляции в порядке живой очереди", - сообщил Голубев.

Напомним, в столицу Карелии 19 января прибыл "Поезд Победы", музея, посвященного75-летию победы в Великой Отечественной войне.