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Желающим ограничили вход в "Поезд Победы", прибывший в Петрозаводск (ФОТО)

Новости. Общество
12:54, 19 Января 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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В музей "Поезд Победы", который прибыл на железнодорожный вокзал Петрозаводска, запускают по 10 человек.

В столицу Карелии сегодня, 19 января, прибыл "Поезд Победы". Первые группы постетитлей уже осмотрели экспозицию уникального музея, посвященного75-летию победы в Великой Отечественной Войне.

 

Напомним, передвижной музей состоит из 8 вагонов, каждый из которых ─ это отдельная инсталляция. Здесь посетители увидят и зарисовки из довоенной жизни страны, которые сменятся страшными сценами из военных окопов, блокадой Ленинграда. Тут же будет санитарная часть, где врачи оперировали раненых прямо в пути.

 

 

 

 

Как рассказли первые посетители музея, группы формируют в здании вокзала, и отправляют примерно по 10 человек. Но чтобы попасть в группу, нужно заранее записаться на сайте проекта поездпобеды.рф, выбрав доступное свободное время, и получить приглашение.

В "Поезде Победы" выдают аудиогид с наушниками т одноразовые перчатки.

"Нашей группе понравилось, хотя многие жаловались на то, что полчаса на осмотр всего поезда - очень мало", - рассказал фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов..

Напомним, экспозиция поезда будет доступна для посещения с 10:00 до 18:15 в течение четырех дней, до 22 января, на железнодорожном вокзале города.

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