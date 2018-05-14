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Новости. Происшествия
13:01, 14 Мая 2018

Поезд "отрезал" часть ноги пьяному петрозаводчанину

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В Петрозаводске поезд сбил пьяного гражданина, сообщает карельская транспортная прокуратура.

В субботу в 18.20 грузовой поезд на перегоне станций Онежский - Голиковка в районе улицы Челюскинцев поезд сбил человека.

Как пояснил машинист, на 397 км он заметил сидящего на путях мужчину, стал подавать звуковые сигналы, применил экстренное торможение. Человек стал медленно переваливаться с рельсы на обочину, но наезда избежать не удалось, поезд задел правую ног.

Пострадавший был доставлен в БСМП. 29-летнему мужчине ампутировали три пальца на ноге, выяснилось, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

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Комментарии

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кир
2018-05-14 15:14:59
Вот потому мало живут полудикие.
Гость
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