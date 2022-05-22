«Поезд Победы» с обновленной экспозицией прибыл в Карелию

Это единственная в мире иммерсивная выставка о Великой Отечественной войне, организованная в железнодорожных вагонах.

Сегодня в Петрозаводск из Великого Новгорода прибыл «Поезд Победы» − масштабный исторический проект, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Передвижная выставка состоит из 10 экспозиционных вагонов, где посетители увидят зарисовки из довоенной жизни страны, фрагменты боев в разных условиях, санитарную часть, лагерь с военнопленными.

«„Поезд Победы“ − это единственная в мире иммерсивная выставка в поезде, посвященная Великой Отечественной войне. Такая выставка обеспечивает полный эффект присутствия: вы идете по вагону и вам кажется, что поезд в движении, вы действительно попадаете в тот промежуток времени», − рассказал администратор «Поезда Победы» Николай Максименко.

Передвижная выставка насчитывает 150 скульптур, более 400 квадратных метров декораций, 50 видеопроекторов, 18 видеостен и 12 тач-столов.

В этом году выставка дополнилась новыми экспозициями. Первый вагон посвящен истории Донбасса — крупнейшего промышленного центра дореволюционной и советской России, включающего Донецкий каменноугольный и Криворожский железорудный бассейны, металлургические заводы. Представленные документы рассказывают и об образованной в 1918 году Донецко-Криворожской республике, преемником которой себя провозгласила нынешняя Д. Р. Часть экспонатов предоставили Донецкий и Луганский республиканские краеведческие музеи.

Отдельно собраны свидетельства преступлений неонацистских организаций Украины на территории Донецкой и Луганской Республик. Это подлинники документов, книги, форма и агитационная атрибутика украинских националистов, предметы с нацистской символикой, в том числе изъятые в зоне специальной военной операции. Мультимедийные материалы рассказывают о преступлениях современных неонацистов против мирных жителей ДНР и ЛНР в 2014–2022 годах. Для посещения этой экспозиции действует возрастное ограничение 18+.

Попасть на экскурсию жителям Карелии помогут волонтеры.

«Здесь работают „Волонтеры Победы Республики Карелия“. Они встречают посетителей, формируют группы, проводят экскурсии и помогают гражданам», − сообщил специалист Республиканского центра патриотического воспитания Наур Гокинаев.

В Петрозаводске «Поезд Победы» можно посетить с 23 по 25 мая на втором пути железнодорожного вокзала: 23 и 24 мая выставка будет работать с 10:00 до 19:30, 25 мая с 10:00 (время окончания выставки в этот день пока не определено).

Время для свободного посещения экспозиции «Поезда Победы» во вторник − с 10.00 до 12.00 и с 16.30 до 19.30, в среду − с 10.00 до 12.00. Вечернее время для посещения уточняется. Возрастная категория строго 12+.

В Карелию передвижной выставочно-лекционный комплекс впервые приезжал в январе 2021 года.