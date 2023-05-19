Дневные поезда отменяют из-за ремонта станции в Карелии

На середину июня запланированы ремонтные работы в Сегежском районе, сообщили в Минтрансе Карелии.

В среду, 14 июня, отменят дневные пригородные поезда Сегежа – Надвоицы (№ 6 638) и Надвоицы – Сегежа (№ 6 637).



Причина отмены рейсов - реконструкция станции Надвоицы, рассказали в региональном Минтрансе.



Ранее в Минтрансе республики предупредили о том, что с 13 по 17 июня временно перекроют дороги по причине тренировочных заездов и ралли «Белые ночи 2023».