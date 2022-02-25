Погиб монах Валаамского скита на Кавказе

Насельник Валаамского скита на Кавказе монах Игнатий погиб при переходе горной реки.

Как сообщается на сайте Валаамского монастыря, около 5 часов вечера 9-го февраля при переходе поднявшейся от дождей горной реки Безымянки, притока реки Псоу, погиб насельник Валаамского скита на Кавказе во имя Владимирской иконы Божией Матери, монах Игнатий (Волков).

«Бурный поток мгновенно подхватил потерявшего равновесие отца и через секунду он исчез за поворотом реки. Тело удалось обнаружить только через два дня, 11 февраля, в день памяти св. Игнатия Богоносца совместными усилиями братии и сотрудников МЧС», — сообщается на сайте монастыря.

Также источник пояснил, что так как тело погибшего выдали 17 февраля, погребение состоялось только 18-го в пятницу. Отпевание проходило в этот же день в одном из храмов Сочинской епархии для того, чтобы на нём могли присутствовать родственники и друзья, приехавшие с его родины (т.к. Валаамский скит находится на приграничной с Абхазией территории, для его посещения нужны специальные документы). После отпевания тело монаха сразу отвезли в скит, где совершили панихиду и похоронили возле храма Владимирской иконы Божией Матери.

Про Валаамский скит на Кавказе и как Волков Ярослав Викторович стал отцом Игнатием, читайте здесь.