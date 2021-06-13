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Погибшая на озере в Карелии семья приехала в деревню к родственникам порыбачить

Новости. Происшествия
16:33, 13 Июня 2021
фото: https://pixabay.com

В прокуратуре Карелии взяли на контроль расследование уголовного дела по факту гибели семьи с маленькими девочками вблизи деревни Покровское Медвежьегорского района.

Предварительно установлено, что 12 июня в период примерно с 16.00 до 19.00 часов семейная пара, оба 1990 года рождения, и двое их детей (девочки 3-х и 6-ти лет), приехавшие в деревню из Медвежьегорска на выходные в гости к родственникам, при неблагоприятных погодных условиях вышли на лодке «Казанка-6» в акваторию озера Кумчозеро с целью порыбачить.

Как сообщили в прокуратуре, при этом все четверо находились в лодке без спасательных жилетов. Предположительно вследствие поднявшегося большого волнения на озере произошло опрокидывание лодки, в результате чего все члены семьи утонули.

В настоящее время найдены тела детей, поиски тел мужчины и женщины продолжаются.

На место происшествия выезжал прокурор Медвежьегорского района Иван Кучин.

Следственными органами Карелии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

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Комментарии

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Неравнодушный
2021-06-14 16:10:28
Наверняка без жилетов были. А свалят всё на власть.
Иван Путин
2021-06-14 13:22:16
"Будь осторожен, следи за собой... "
Смелый
2021-06-13 20:12:40
Эти несколько дней стали для Карелии кошмаром просто, ДЕВЯТЬ человек погибли на водоёмах Республики, в голове не укладывается!?!
Ежели всерьёз разобраться, ни одного погибшего не было бы, везде грубейшее нарушение законов и правил, недоработки различных органов и структур....и безалаберность погибших, потому как ,кроме "призывов не тонуть", реально ничего не делается....
Изя
2021-06-13 20:03:27
А где у нас роль ГУ МЧС, чего то не пойму ??? :)
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