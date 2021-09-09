Погибшие мужчины на Ладоге приехали в Карелию на рыбалку из Череповца и Питера

Трое мужчин, утонувших в Ладожском озере, были туристами.

Напомним, Следком Карелии начал проверку по факту гибели троих мужчин на Ладоге. По предварительным данным, трагедия произошла пятого сентября вблизи острова Кильписаарет Лахденпохского района, где перевернулась лодка. Тела двух мужчин в спасательных жилетах были найдены на месте происшествия, тело третьего пропавшего обнаружено в воде на следующий день. Возраст мужчин от 33 до 35 лет.

Как пишет 35media.ru, погибшие - туристы из Череповца. Они с товарищем из Санкт-Петербурга втроем снимали гостевой дом в поселке Кокониеми. В день трагедии они отправились на рыбалку. Похороны жителей Череповца состоялись в минувший четверг.