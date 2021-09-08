Следком начал проверку по факту гибели троих мужчин на Ладоге

Следователи проводят проверку по факту гибели троих мужчин, перевернувшихся на лодке в Ладожском озере, информирует Следком.
Доследственную проверку по факту гибели мужчин на Ладоге ведут сортавальские следователи.
По предварительным данным, пятого сентября трое мужчин передвигались на моторной лодке в акватории Ладожского озера. Вблизи острова Кильписаарет Лахденпохского района лодка перевернулась.
Тела двух мужчин в спасательных жилетах были найдены на месте происшествия, тело третьего пропавшего обнаружено в воде на следующий день. Возраст мужчин от 33 до 35 лет.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, заявили в Следкоме.
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