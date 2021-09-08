Следком начал проверку по факту гибели троих мужчин на Ладоге

Следователи проводят проверку по факту гибели троих мужчин, перевернувшихся на лодке в Ладожском озере, информирует Следком.

Доследственную проверку по факту гибели мужчин на Ладоге ведут сортавальские следователи.

По предварительным данным, пятого сентября трое мужчин передвигались на моторной лодке в акватории Ладожского озера. Вблизи острова Кильписаарет Лахденпохского района лодка перевернулась.

Тела двух мужчин в спасательных жилетах были найдены на месте происшествия, тело третьего пропавшего обнаружено в воде на следующий день. Возраст мужчин от 33 до 35 лет.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, заявили в Следкоме.