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Погибший подросток ездил на мотоцикле по селу в Карелии без прав и мотошлема

Новости. Происшествия
11:03, 17 Сентября 2021
фото: © Госавтоинспекция Карелии

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В Госавтоинспекции Карелии рассказали подробности смертельного ДТП в поселке Реболы Муезерского района.

Напомним, авария с участием несовершеннолетнего водителя питбайка (мини-мотоцикл) и несовершеннолетней пассажирки произошло в четверг, 16 сентября. Мотоциклист разбился насмерть.

По сообщению в Госавтоинспекции Карелии, ДТП произошло в 22:00 в районе дома № 22 по улице Антикайнена, где 15-летний водитель питбайка, не имея права на управление транспортным средством, совершил наезд на стоящий у края проезжей части автомобиль «УАЗ». От полученных травм несовершеннолетний водитель скончался в машине скорой помощи при транспортировке в больницу. Его 13-летней пассажирке оказана медицинская помощь.

В момент ДТП дети находились без мотошлемов.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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