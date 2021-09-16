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Юный мотоциклист насмерть разбился в Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
09:35, 17 Сентября 2021
фото: Отделение МВД России по Муезерскому району / ВК

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В Муезерском районе произошло смертельное ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста.

Дорожное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя питбайка (мини-мотоцикл) и несовершеннолетней пассажирки произошло в четверг, 16 сентября, в селе Реболы Муезерского района. Об этом информирует отделение местной полиции.

В 22:00 15-летний водитель мини-мотоцикла не справился с управлением из-за несоответствия скорости дорожным условиям. Он врезался в припаркованный у дома автомобиль.

15-летний водитель скончался при транспортировке в машине скорой помощи. 13-летняя пассажирка пострадала, она была доставлена в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что мотоциклист разбился в аварии на выезде из Петрозаводска.

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