Погода будет как осенью: в Карелию идут холода

Июль в республике завершится похолоданием, ливнями и северным ветром.

В Гидрометцентре Карелии рассказали о прогнозе погоды на конец июля. Последние теплые дня подходят к концу. Уже к выходным на территорию региона сместится холодный атмосферный фронт.

Начиная с западных районов, температура воздуха начнет понижаться, дойдя к выходным до +14, +17°С. Вероятно, это похолодание станет самым значительным в нынешнем сезоне.

Температурный фон будет на 3-5°С ниже нормы. Похолодание будет сопровождаться обильными осадками и умеренным северным ветром. Местами пройдут ливни и прогремят грозы.

Кроме того, велика вероятность того, что прохладная погода сохранится и в первые дни августа.