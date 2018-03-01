Погода в Петрозаводске в пятницу существенно не изменится

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В Петрозаводске и районах Карелии сохранится ясная морозная погода, сообщает Гидрометцентр.
В Петрозаводске в пятницу сохранится переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер переменный слабый.
Температура ночью -18, -20; днем -8,-10.
В районах Карелии также сохранится переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер переменных направлений слабый.
Температура ночью -12, -17, местами, преимущественно по южным и центральным районам до -26; днем -7, -12.
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