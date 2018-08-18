Погода в воскресенье продолжит радовать жителей Карелии

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Облачная с прояснениями погода ожидается 19 августа в республике.
По данным Карельского гидрометцентра, в районах республики ночью местами, утром и днем в большинстве районов кратковременный дождь, днем в отдельных районах грозы.
Ветер южный, юго-западный умеренный, днем в отдельных районах с порывами до сильного.
Температура воздуха ночью +12,+17, местами до +7 градусов. Днем 16,21, по южным районам местами до 24 градусов тепла.
В Петрозаводске облачно с прояснениями. Днем кратковременный дождь.
Ветер южный, юго-западный умеренный, днем с порывами до сильного.
Ночью воздух прогреется до +15, +17 градусов. Днем до 20, 22 градусов тепла.
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