Погода в воскресенье продолжит радовать жителей Карелии

Облачная с прояснениями погода ожидается 19 августа в республике.

По данным Карельского гидрометцентра, в районах республики ночью местами, утром и днем в большинстве районов кратковременный дождь, днем в отдельных районах грозы.

Ветер южный, юго-западный умеренный, днем в отдельных районах с порывами до сильного.

Температура воздуха ночью +12,+17, местами до +7 градусов. Днем 16,21, по южным районам местами до 24 градусов тепла.

В Петрозаводске облачно с прояснениями. Днем кратковременный дождь.

Ветер южный, юго-западный умеренный, днем с порывами до сильного.

Ночью воздух прогреется до +15, +17 градусов. Днем до 20, 22 градусов тепла.