Погоню медведя за лосем сняли на камеру жители Карелии

В одном из карельских пабликов появилось видео погони медведя за лосем.

В сообществе «Краеведческий клуб „Оберег“. Карелия» опубликована видеозапись погони медведя за лосем по лесной дороге где-то в Карелии.



Авторы видео считают, что своим появлением спасли сохатого от смерти в пасти хозяина леса.



Напомним, ранее инспекторы одного из карельских нацпарков рассказали о неожиданной встрече с медведем, который переплывал озеро.