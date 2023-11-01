Погоню медведя за лосем сняли на камеру жители Карелии

В одном из карельских пабликов появилось видео погони медведя за лосем.
В сообществе «Краеведческий клуб „Оберег“. Карелия» опубликована видеозапись погони медведя за лосем по лесной дороге где-то в Карелии.
Авторы видео считают, что своим появлением спасли сохатого от смерти в пасти хозяина леса.
Напомним, ранее инспекторы одного из карельских нацпарков рассказали о неожиданной встрече с медведем, который переплывал озеро.
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