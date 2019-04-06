Жители Беломорска собирают средства в поддержку погорельца, который потерял новый дом, не успев его даже оформить.

Жители Беломорска собирают средства в поддержку своему земляку, оставшемуся из-за пожара без дома. Как рассказала в социальных сетях сестра погорельца Светлана Иванова, пожар в частном жилом доме на улице Северная набережная произошел в конце февраля, огонь уничтожил деревянное здание полностью.



"Брат строил дом долгих 5 лет. Дом новый. Оформить документы в полном объеме – еще не успели. Теперь нужно начинать «с нуля», своими силами и возможностями, но уже все сложнее. В ноябре текущего года у него юбилей – 50. Погорельцам всегда тяжело в одиночку справиться со своей бедой. Люди, пережившие и переживающие эту огромную беду, еще долго будут нуждаться и в моральной, и в материальной поддержке. Я прошу вас откликнуться и своим решением поддержать и подарить надежду", - написала Светлана на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Как помочь погорельцу, можно узнать здесь.