Пограничная служба Финляндии переводит пункт перехода в Карелии на летний режим

Финские пограничники предупредили путешественников, что пересечение границы пешком на этом участке запрещено.

Пограничная служба Финляндии сообщила сегодня о переводе пункта перехода «Ниирала» в Карелии на летний режим. С 26 марта по 28 октября пересечь финскую границу на этом участке можно будет ежедневно с 9 до 21 часа.

Финские пограничники предупредили путешественников о том, чтобы те прибыли на пункт перехода заблаговременно, до его закрытия. Кроме того, в Пограничной службе Финляндии напомнили, что пересечение границы пешком на этом участке запрещено.