Пограничникам в Приладожье Карелии нужны повара и трактористы

Агентство занятости Сортавальского района Карелии публикует список вакансий в пограничном управлении.

Пограничная служба в Сортавале приглашает мужчин от 18 до 37 лет с высшим или средним образованием на следующие вакансии: стрелок; водители автомобиля кат. В, С, Д; повар; техник; кинолог; тракторист; экскаваторщик.



Также подойдут мужчины, закончившие 11 классов и прошедшие срочную службу в армии.



Для консультаций обращаться в агентство занятости по адресу: Сортавала, улица Комсомольская, 9. Телефон: 8 981-400-91-55.