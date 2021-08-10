Пограничники Карелии задержали распространителя наркотиков, который пытался сбежать от суда в Финляндию

В Сортавале на границе задержали закладчика из Москвы, который пытался сбежать от суда в Финляндию, чтобы попросить политического убежища, сообщили в Пограничном управлении Карелии.

В Сортавале сотрудники Пограничного управления ФСБ Карелии выявили жителя Московской области, планировавшего незаконно пересечь госграницу в районе поселка Маткаселькя.

В феврале он был задержан сотрудниками ППС, когда делал закладки наркотических средств, в связи с чем в отношении него было возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. 29 июля он не явился на судебное заседание по уголовному делу, в связи с чем объявлен в федеральный розыск. Также ему изменили меру пресечения на заключение под стражу.

С целью избежать уголовного наказания наркозакладчик планировал незаконно пересечь российско-финляндскую границу для получения политического убежища в Финляндии, но был задержан пограничниками.

За пребывание в пограничной зоне без разрешающих документов житель Московской области был оштрафован на 900 рублей. После чего нарушитель передан сотрудникам полиции по Сортавальскому району для дальнейшего заключения под стражу и этапирования по месту совершения преступления в город Ногинск Московской области.