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Пограничники Казахстана задержали троих россиян, пытавшихся сбежать от мобилизации

Новости. Общество
20:45, 25 Сентября 2022
фото: © REUTERS / Vasily Fedosenko

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В Казахстане сообщили о попытке троих граждан России незаконно пересечь границу со страной.

Свои действия нарушители объясняют стремлением уклониться от проводимой на территории России частичной мобилизации, отметили сотрудники Пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана, пишет ТАСС.

Сотрудники Пограничной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали в воскресенье троих граждан России, которые пытались незаконно пересечь государственную границу. Об этом сообщила пресс-служба КНБ.

«25 сентября на участке департамента Пограничной службы по Костанайской области нарядом „Тобыла“ задержаны трое граждан РФ, нарушившие границу в обход пункта пропуска. Действия нарушители объясняют стремлением уклониться от частичной мобилизации, проводимой на территории России», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в отношении задержанных проводятся опросы, по результатам которых они будут переданы российской стороне.

«Напоминаем, что подразделения охраны пунктов пропуска и границы работают в усиленном режиме для надежного обеспечения пограничной безопасности Казахстана», — указали в КНБ.

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