Погрануправление ФСБ Карелии: «Пропуск через границу пока осуществляется»

В Пограничном управлении ФСБ Карелии рассказали, можно ли сегодня мужчинам, находящимся в запасе, выезжать за границу.

«Пока никаких дополнительных распоряжений не было, поэтому пропуск через границу пока осуществляется так же, как до объявления частичной мобилизации. Те, у кого виза есть, могут выезжать, как и раньше», — сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ Карелии.

На вопрос, ожидаются ли какие-то распоряжения по запрету выезда, в ведомстве ответили утвердительно.

Ранее президент Путин объявил о частичной мобилизации в стране. В военкомате Петрозаводска заявили, что уже направили повестки горожанам, подлежащим призыву.