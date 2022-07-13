Погранзастава в Карелии на границе с Финляндией превратилась в руины и ее пытались продать (ФОТО)

В Карелии решили приватизировать комплекс нежилых помещений бывшей пограничной заставы «Янис» в поселке Вяртсиля на границе с Финляндией.

Это следует из официального извещения о проведении торгов, которые объявляла администрация Сортавальского района Карелии.

Планировалась приватизация зданий казармы, дома офицерского состава, бани и различных хозяйственных построек вместе с земельными участками.

Начальная цена продажи — 2,1 млн рублей.

«Все здания находятся в неудовлетворительном состоянии — на покупателе лежит обязанность по приведению объектов в нормативное состояние либо их сносу», — сказано в извещении.

Аукцион не состоялся из-за того, что не было подано ни одной заявки на участие.